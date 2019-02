Grüne sorgt

Baden-Baden

Unterstützung für Bürgermeister Baden-Baden (sre) - In der Diskussion um Schadstoffmessungen entlang der B 500 hat sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen vor ihren Dezernenten Roland Kaiser gestellt. Auch die gesamte CDU-Fraktion im Gemeinderat sprach dem Bürgermeister ihre Unterstützung aus (Foto: Reith).

Stuttgart

100 Jahre Jugendherbergswerk Stuttgart (lsw) - Das Jugendherbergswerk in Baden-Württemberg hat seinen 100. Geburtstag mit einem Festakt am Mittwoch in Stuttgart gefeiert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lobte Jugendherbergen als grenz- und generationenüberschreitende Häuser (Foto: dpa).

Rastatt

SPD lehnt Haushaltsplan ab Rastatt (dm) - Die SPD-Gemeinderatsfraktion will den Haushaltsplan nicht mittragen, der am 18. Februar verabschiedet werden soll. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss hat sie ihre Zustimmung verweigert, weil sich ihr wichtige Anliegen nicht entsprechend wiederfänden (Foto).

Stuttgart

Schnelle Lösung gefragt Stuttgart (bjhw) - Die CDU droht damit, die Landesregierung notfalls zu verlassen, sollte es in Stuttgart zu Fahrverboten auch für Euro-5-Diesel kommen müssen. Ministerpräsident Kretschmann versucht, dem Koalitionspartner entgegenzukommen. Eine schnelle Lösung soll her. (Foto: dpa).