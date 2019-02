Künftig Tempo 20

Stuttgart



Schnelle Lösung gefragt Stuttgart (bjhw) - Die CDU droht damit, die Landesregierung notfalls zu verlassen, sollte es in Stuttgart zu Fahrverboten auch für Euro-5-Diesel kommen müssen. Ministerpräsident Kretschmann versucht, dem Koalitionspartner entgegenzukommen. Eine schnelle Lösung soll her. (Foto: dpa). » Weitersagen (bjhw) - Die CDU droht damit, die Landesregierung notfalls zu verlassen, sollte es in Stuttgart zu Fahrverboten auch für Euro-5-Diesel kommen müssen. Ministerpräsident Kretschmann versucht, dem Koalitionspartner entgegenzukommen. Eine schnelle Lösung soll her. (Foto: dpa). » - Mehr