Grüne sorgt

Rastatt

Einspurigkeit ist der Knackpunkt Rastatt (as) - Die Orstdurchfahrt Rastatt birgt vor allem durch die Verengung auf eine Spur im Bereich der Schlossgalerie immer Staupotenzial. Auch die Schaltung der Ampeln auf grüne Welle helfe da wenig, erfuhr der Kreisausschuss für Umwelt, Bau und Planung jetzt (Foto: dpa).

Baden-Baden

Unterstützung für Bürgermeister Baden-Baden (sre) - In der Diskussion um Schadstoffmessungen entlang der B 500 hat sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen vor ihren Dezernenten Roland Kaiser gestellt. Auch die gesamte CDU-Fraktion im Gemeinderat sprach dem Bürgermeister ihre Unterstützung aus (Foto: Reith).

Stuttgart

100 Jahre Jugendherbergswerk Stuttgart (lsw) - Das Jugendherbergswerk in Baden-Württemberg hat seinen 100. Geburtstag mit einem Festakt am Mittwoch in Stuttgart gefeiert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lobte Jugendherbergen als grenz- und generationenüberschreitende Häuser (Foto: dpa).

Rastatt

SPD lehnt Haushaltsplan ab Rastatt (dm) - Die SPD-Gemeinderatsfraktion will den Haushaltsplan nicht mittragen, der am 18. Februar verabschiedet werden soll. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss hat sie ihre Zustimmung verweigert, weil sich ihr wichtige Anliegen nicht entsprechend wiederfänden (Foto).