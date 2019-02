Rheinstetten

Bühlertal holt BT- Mittelbaden-Cup Rheinstetten (red) - Fußball kompakt stand an diesem Sonntag in der Mörscher Keltenhalle an: 16 Teams kämpften in der 38. Auflage um den begehrten BT-Mittelbaden-Cup. Der geht in diesem Jahr nach Bühlertal. Hier der Live-Ticker vom Turnier (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Fußball kompakt stand an diesem Sonntag in der Mörscher Keltenhalle an: 16 Teams kämpften in der 38. Auflage um den begehrten BT-Mittelbaden-Cup. Der geht in diesem Jahr nach Bühlertal. Hier der Live-Ticker vom Turnier (Foto: toto). » - Mehr

Gaggenau

Herzlicher Empfang für AKK Gaggenau (tom) - Rund 400 Besucher und eine Vorsitzende, die ihre Parteifreunde überzeugte: Die CDU in der Region darf sich über einen gelungenen Auftakt in ein Wahlkampfjahr freuen. Annegret Kramp-Karrenbauer (Foto: Bracht) erwies sich als Idealbesetzung für den Neujahrsempfang. » Weitersagen (tom) - Rund 400 Besucher und eine Vorsitzende, die ihre Parteifreunde überzeugte: Die CDU in der Region darf sich über einen gelungenen Auftakt in ein Wahlkampfjahr freuen. Annegret Kramp-Karrenbauer (Foto: Bracht) erwies sich als Idealbesetzung für den Neujahrsempfang. » - Mehr