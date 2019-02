Familiäre Atmosphäre in 'Villa Klemmerle'

Turgenjew und Pauline Viardot Baden-Baden (red) - Noch bis 3. März zeigt das Stadtmuseum seine Turgenjew-Ausstellung zum 200. Geburtstag des Dichters, der einige Jahre hier lebte. Wer mehr über seine Liebe zu der berühmten Sängerin Pauline Viardot erfahren will, der wird jetzt in einem neuen Buch fündig (Foto: Viering). » Weitersagen (red) - Noch bis 3. März zeigt das Stadtmuseum seine Turgenjew-Ausstellung zum 200. Geburtstag des Dichters, der einige Jahre hier lebte. Wer mehr über seine Liebe zu der berühmten Sängerin Pauline Viardot erfahren will, der wird jetzt in einem neuen Buch fündig (Foto: Viering). » - Mehr