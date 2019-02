Marion und Michi erobern die Herzen

Rastatt

Hundemesse als Besuchermagnet Rastatt (saa) - Auf der Messe "Mein Hund" war das Hunde-Casting für den "Trick- und Filmhund" ein Besuchermagnet. Die Informations- und Verkaufstage rund um den Hund fanden am Samstag und Sonntag zum ersten Mal in Rastatt statt. Rund 2 500 Besucher kamen (Foto: saa) » Weitersagen (saa) - Auf der Messe "Mein Hund" war das Hunde-Casting für den "Trick- und Filmhund" ein Besuchermagnet. Die Informations- und Verkaufstage rund um den Hund fanden am Samstag und Sonntag zum ersten Mal in Rastatt statt. Rund 2 500 Besucher kamen (Foto: saa) » - Mehr

Baden-Baden

Ballonmädchen lockt Besucher Baden-Baden (marv) - Die Präsentation des Banksy-Bildes "Love is in the Bin" sorgte am Dienstag im Museum Frieder Burda für großes Medieninteresse und lockte viele Besucher in die Kurstadt. Eine Besucherin stellte das mittlerweile weltberühmte Werk vor dem Museum nach (Foto: Lauser). » Weitersagen (marv) - Die Präsentation des Banksy-Bildes "Love is in the Bin" sorgte am Dienstag im Museum Frieder Burda für großes Medieninteresse und lockte viele Besucher in die Kurstadt. Eine Besucherin stellte das mittlerweile weltberühmte Werk vor dem Museum nach (Foto: Lauser). » - Mehr

Gaggenau

Glücklichen Sieg erkämpft Gaggenau (red) - Beim Handball-Jugend-Cup 2019 der weiblichen C-Jugend in Bad Rotenfels siegten überraschend die Gastgeberinnen der Panthers Gaggenau. Am Turnier nahmen auch Auswahlmannschaften teil. Ausrichter war der Handballbezirk Rastatt (Foto: Jürgen Gerbig). » Weitersagen (red) - Beim Handball-Jugend-Cup 2019 der weiblichen C-Jugend in Bad Rotenfels siegten überraschend die Gastgeberinnen der Panthers Gaggenau. Am Turnier nahmen auch Auswahlmannschaften teil. Ausrichter war der Handballbezirk Rastatt (Foto: Jürgen Gerbig). » - Mehr