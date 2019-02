Integration ins Dorfleben

Bühl

Narren an der Macht Bühl (wv) - "Drin im Saal und uff der Schtroß isch der Spaß der Narre riesegroß": Dies weissagte Georg Friedmann für die in diesem Moment von ihm gestartete Kampagne 2019. Der Vizezunftmeister der Narrhalla leitete die Entmachtung der Zwetschgenstadtregierung ein. » Weitersagen (wv) - "Drin im Saal und uff der Schtroß isch der Spaß der Narre riesegroß": Dies weissagte Georg Friedmann für die in diesem Moment von ihm gestartete Kampagne 2019. Der Vizezunftmeister der Narrhalla leitete die Entmachtung der Zwetschgenstadtregierung ein. » - Mehr

Au am Rhein

Ursprung in der Römerzeit? Au am Rhein (HH) - Beim historischen Abend anlässlich des 1 200-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Au am Rhein erfuhren über 550 Besucher in der Rheinauhalle, dass die ersten Auer möglicherweise im römischen Imperium lebten. Form und Inhalt des Programms ernteten viel Lob (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Beim historischen Abend anlässlich des 1 200-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Au am Rhein erfuhren über 550 Besucher in der Rheinauhalle, dass die ersten Auer möglicherweise im römischen Imperium lebten. Form und Inhalt des Programms ernteten viel Lob (Foto: HH). » - Mehr

Baden-Baden

Närrisches Herrscherpaar Baden-Baden (kim) - Mit einem grandiosen Prinzenball wurde am Samstagabend in Haueneberstein die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Das größte Geheimnis der Eberbachgemeinde ist gelüftet: Matthias II. (Schaffer) und Hannah I. (Hallmann) regieren die Schunkenbacher Narren. » Weitersagen (kim) - Mit einem grandiosen Prinzenball wurde am Samstagabend in Haueneberstein die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Das größte Geheimnis der Eberbachgemeinde ist gelüftet: Matthias II. (Schaffer) und Hannah I. (Hallmann) regieren die Schunkenbacher Narren. » - Mehr