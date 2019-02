Emotionale Achterbahnfahrt im Amtsgericht

Gernsbach

Gernsbach

Kalte Asche zerstört Haus Gernsbach (ham) - Zu einer Geldstrafe von 1 800 Euro ist ein 50-Jähriger vom Amtsgericht Gernsbach verurteilt worden, weil er im Juli 2018 erkaltete Asche auf seinem Komposthaufen entsorgte - und dieser hernach in Brand geriet und das nahe Doppelhaus zerstörte (Foto: BT-Archiv/vgk).

Baden-Baden

Baden-Baden

Theaterstück rund um Erbstücke Baden-Baden (co) - Zwölf Protagonisten des Kinderclubs U 12 erarbeiteten einen Text und eine Inszenierung zu dem Spielzeitmotto "Erben" im Theater. Entstanden ist eine überraschend tiefgründige Aufführung mit Unterstützung des Soroptimist Clubs (Foto: Hecker-Stock).

Karlsruhe

Karlsruhe

Familienwahn im Museum Karlsruhe (red) - Der britische Opernregisseur Keith Warner inszeniert am Badischen Staatstheater "Elektra" von Richard Strauss: Er verlagert die traumatische Familiengeschichte in ein Museum. In der Aufführung überzeugen auch die großartigen Sänger (Foto: Traubenberg).

Berlin

Berlin

Heiß auf die WM-Hauptrunde Berlin (red) - Über den Wolken herrschte im Flieger der deutschen Handballer auf dem Weg von Berlin nach Köln Hochstimmung. Nach der überzeugenden WM-Vorrunde geht die DHB-Auswahl in der Domstadt mit breiter Brust in den Kampf um das erhoffte Halbfinal-Ticket (Foto: dpa).