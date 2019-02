'To-do-Liste' für Bermersbach angeregt

Rastatt

Dreifaches Bauende im März Rastatt (red) - Nach der jüngsten Frostperiode sind in Rastatt alle städtischen Baustellen wieder in Betrieb. Die Josefstraße soll nächste Woche freigegeben werden. In der Carls-Schurz- und Forellenstraße sowie am Leopoldring/Ottersdorfer Straße soll alles im März fertig sein (Foto: Stadt).

Rastatt

Klimaschutzmanager für Landkreis? Rastatt (as) - Der Landkreis Rastatt denkt darüber nach, zusammen mit der Energieagentur Mittelbaden einen Klimaschutzmanager einzustellen. Dafür gibt es derzeit Bundeszuschüsse. Generell zeigte man sich zufrieden mit den Klimaschutzzielen - diese wurden erreicht (Foto: av).

Baden-Baden

Weiteres Verfahren gegen Baufirma Baden-Baden (hol) - Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gegen die Baufirma Weiss wegen Vorwürfen rund um die Leo-Sanierung laufen noch. Jetzt gibt es weitere Ermittlungen gegen den Firmen-Inhaber. Er soll Gespräche heimlich aufgezeichnet haben (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Neuregelung sorgt für Unbehagen Rastatt (yd) - Eine neue Regelung des baden-württembergischen Kultusministeriums, wonach die Abituraufgaben an den allgemeinbildenden Gymnasien erst am Prüfungstag selbst ausgedruckt werden können, sorgt bei den Schulleitern der Region für Unbehagen (Foto: dpa).