Starkes Bekenntnis zur Vielfalt

Das Leitmotiv der Lebenshilfe lautet: "Wohnen so normal wie möglich und inmitten des Gemeinwesens - nicht in Einsamkeit", betonte Schmidt-Schmiedebach. Dieser Ansatz werde im Appartementhaus Weinau bestens umgesetzt, wie einige Bewohner bestätigten. Sie erläuterten anhand eines Symbolbilds von einem Apfelbaum die Vorzüge ihrer neuen Heimat und verwiesen dabei insbesondere auf die zentrale Lage mit bequemer Erreichbarkeit von Bahn und Einkaufsmöglichkeiten.

"Unser Haus hat immer offene Türen und ist für alle Gernsbacher da", ermunterte Nicole Wunsch vom ABW-Team (Ambulant begleitete Wohnformen) die Nachbarschaft und alle Bürger der Stadt, sich das neue Angebot der Lebenshilfe anzuschauen. Bei der Vorstellung des Wohnkonzepts unterstrich sie mit ihrem Kollegen Heinrich Mayer, dass sie das Ziel verfolgen, die Inklusion in Gernsbach weiter zu festigen und auszubauen. Dazu werden auch die Bewohner des Hauses ihren Beitrag leisten - zum Beispiel durch die Beteiligung beim Tag des offenen Denkmals im Rahmen der 800-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Gernsbach.

Den Gedanken, die Inklusion weiter zu stärken, nahm Bürgermeister Julian Christ in seiner Ansprache auf. Er nannte das neue Haus der Lebenshilfe in der Weinauer Straße "ein ganz starkes Bekenntnis zur Vielfalt in unserer Stadt". Man werde weitere Kooperationen suchen, um diesem gelungenen Schritt zu mehr Teilhabe weitere folgen zu lassen, versprach der Bürgermeister.

Dietmar Metzger, Bereichsleiter beim beauftragten Generalunternehmer Weisenburger Bau, stellte das Gebäude vor, das nach dem offiziellen Teil in einem Rundgang in Augenschein genommen wurde.

Jürgen Ernst, Leiter des Rastatter Sozialamts, verwies in seinem Grußwort auf den Teilhabeplan des Landkreises, der das Versorgungsangebot, die Bedarfslagen der Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung sowie die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen darstellt. Ein wesentlicher Bestandteil dessen sind die Außenwohngruppen der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal, zu denen nun das Appartementhaus Weinau hinzugekommen ist. "Ein wirklich gelungenes Projekt", meinte Ernst, mit dem man "unserem Ziel, mehr Teilhabe und Inklusion zu erreichen", wieder ein Stück näher gekommen sei. Der Chef des Sozialamts verwies auf das "ambulante Verselbstständigungstraining", mit dem junge Menschen mit Behinderung in die Lage versetzt werden, ein weitgehend eigenständiges und selbstverantwortetes Leben zu führen. Um dies gewährleisten zu können, brauche es entsprechende Wohnformen, wie man sie in Gernsbach entwickelt habe. "Es ist wichtig, dies mitten in unseren Städten und Gemeinden zu tun - nicht zentralisiert", so Ernst. Er würdigte das ambulante Wohnhaus in der Weinauer Straße als weiteren wichtigen Schritt im Rahmen des Teilhabeplans.

Nachdem die Pfarrer Ulrich Eger (evangelische St. Jakobsgemeinde) und Michael Keller (katholische Seelsorgeeinheit Gernsbach) das Haus gesegnet hatten, lud das Team der Grillhütte vom Salmenplatz zum Wintergrillen auf die Terrasse mit Blick auf die Murg ein. Seit 2015 spenden die Standbetreiber jährlich einen Teil ihres Erlöses an die Lebenshilfe, die wiederum ihrerseits an einem Tag die Grillhütte mit ihren eigenen Produkten unterstützen.

"Gelebte Inklusion", wie Hasso Schmidt-Schmiedebach lobte. Er erinnerte zudem in Dankbarkeit an den 2013 verstorbenen Bernhard Mußler, der der Lebenshilfe das Grundstück in der Weinauer Straße vererbt und damit den Weg geebnet hatte für das heutige Appartementhaus für begleitete Wohndienste.