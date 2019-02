Zukunftsweisendes Projekt mit Pioniercharakter

Hügelsheim



Familientag auf dem Eis Hügelsheim (fuv) - Es war wieder Familientag beim ESC Hügelsheim, und das bedeutete gemeinsames Eislaufen für Menschen mit und ohne Handicap. "Wir sind eins" lautete am Sonntag das Motto für die zwei Stunden, in denen die Eisarena Tummelplatz wurde (Foto: fuv).