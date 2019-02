Quartett verstärkt die Feuerwehr

(red) - Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Malsch sind vier Männer festgenommen worden. Die Männer im Alter von 18 und 23 Jahren sollen zuvor auch in Gaggenau und Völkersbach ähnliche Versuche gestartet haben (Symbolfoto: red). » - Mehr

(sl) - Die Ergebnisse des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" für den Landkreis Rastatt und Baden-Baden liegen vor. Bei mehr als 100 Teilnehmern haben 44 junge Talente erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb errungen. Er findet in Schorndorf statt (Foto: dpa). » - Mehr

(co) - Handballerin Laetitia Quist und Geher Carl Dohmann sind bei der Sportlerehrung als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden, der Kunstradsport Rebland Varnhalt wurde zur besten Mannschaft gekürt. Zudem wurden viele weitere Preise vergeben (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr

