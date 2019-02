Von Engeln, Fröschen und den Stadtmusikanten

Gaggenau

(mm) - Vier neue Aktive verstärken die Abteilung Kernstadt der Gaggenauer Feuerwehr, berichtete Kommandant Ralf Krempel. Bei der Hauptversammlung gab es einen Rückblick auf ein arbeitsintensives Jahr mit 177 Einsätzen, Wehrleute wurden geehrt (Foto: Gareus-Kugel).

Frankfurt

(red) - Bis 26. Mai ist im Frankfurter Städel-Museum eine große Ausstellung von Werken des Renaissance-Malers Tizian zu sehen. "Tizian und die Renaissance in Venedig" zeigt mehr 100 Meisterwerke von Tizian und seinen Zeitgenossen wie Paolo Veronese (dpa-Foto).

Ottenau

(ti) - Der Spvgg Ottenau stellt sich in der Tischtennis-Badenliga im Gastspiel beim Rangvierten TSV Karlsdorf wieder ein nordbadischer Hochkaräter in den Weg. Die Frauen des TTF Rastatt wollen derweil gegen St. Georgen ihre beispielhafte Siegesserie fortsetzen (Foto: fuv).