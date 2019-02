Staffeln sorgen für die beste Stimmung

Kaum hatte man den Bereich der Umkleidekabinen verlassen, war alles anders als an einem normalen Badetag. Handtücher, Rucksäcke und Kleidungsstücke lagen ausgebreitet auf dem Boden und wirkten wie ein Schlaflager bei einer Übernachtungsparty. Von Schlafenden war natürlich keine Spur - Partystimmung dagegen schon, denn Stimmengewirr und Anfeuerungsrufe drangen bis zum Treppenaufgang.

Oben herrschten angenehme Wettbewerbsatmosphäre und ein geordnetes Gedränge von umherlaufenden Schwimmern, Trainern, Kampfrichtern und Helfern. Die hatten alle Hände voll zu tun, denn 220 Schwimmer zwischen acht und 20 Jahren wollten sich an diesem Wettkampftag mit Gleichaltrigen aus der Umgebung messen. Neben den eigenen Schwimmern des TB Gaggenau waren aus Karlsruhe und Pforzheim die meisten Teilnehmer am Start. Aber auch aus anderen Landesecken kamen die Vereine ins Murgtal: aus Kehl, Bühl, Rastatt oder Freudenstadt. Insgesamt gab es an diesem Samstag etwa 950 Einzelstarts und 19 Staffelwettkämpfe in den Disziplinen Brust, Freistil, Rücken, Delfin und Vier-Lagen-Schwimmen.

Am Beckenrand sammelten sich Eltern, Freunde und Verwandte, die klatschten, anfeuerten und fotografierten. Begehrte Motive waren vor allem der Sprung ins Wasser und der Stand auf dem kleinen Siegertreppchen. Dort konnten sich die drei Erstplatzierten jedes Jahrgangs über eine Medaille freuen. Bis Platz sechs wurden außerdem Urkunden verteilt.

Das alles lief parallel nebeneinander: Eine Gruppe schwamm ihren Wettkampf, die nächste war schon in Position und bereit zum Absprung, während die fertigen Schwimmer gespannt auf ihre Ergebnisse warteten. Wer gerade Pause hatte, konnte sich mit Maultaschen, belegten Brötchen, Wurst oder Kuchen stärken. Das funktionierte alles reibungslos, denn das Team um Abteilungsleiterin Ursula Stern und Cheftrainer Timo Krempel ist seit vielen Jahren in diesen Abläufen eingespielt.

Die Verantwortung ruht laut Stern auf den Schultern von einer Handvoll Organisatoren, die von etwa 25 Eltern und Personen im Hintergrund unterstützt werden. Jeder hat seine feste Aufgabe und Ursula Stern die Fäden in der Hand sowie den Blick auf jede Einzelheit und das große Ganze.

Der aktuelle Wettkampf wurde von Hallensprecher Philipp Weiler über Mikrofon angesagt, zwei Schiedsrichter kontrollierten den Start, über 20 Kampfrichter stoppten und notierten die Zeiten, beobachteten die Wenden im Wasser oder sammelten die Startkarten ein, um sie schnell zum Computerplatz zu bringen. Dort ist seit mehr als 20 Jahren Ralf Stern für die Auswertung der Ergebnisse zuständig, wobei ihn Michael Hirth und Iris Fuchs unterstützten.

Die beste Stimmung kam wie immer bei den Staffelwettbewerben auf, besonders bei den Lagen- und Freistilstaffeln der stärksten Schwimmer. Diese konnten bei einer Erstplatzierung sogar einen Pokal für ihren Verein mit nach Hause nehmen. Und auch wenn es für den einen oder anderen nicht immer optimal lief, sah man doch überall zufriedene Gesichter und Vereinsgruppen, die sich für ein Erinnerungsfoto postierten.

Somit hat die Schwimmabteilung des TB Gaggenau einmal mehr bewiesen, dass auch ein verhältnismäßig kleiner Verein einen großen Wettkampf ausrichten kann.