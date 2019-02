Innovative Produkte am Standort Gaggenau

Geehrt wurden 45 Jubilare für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Davon ist mit Bernd Seeger ein Mitarbeiter bereits seit 45 Jahren im Unternehmen. Im Beisein von Oberbürgermeister Christof Florus und dem Geschäftsführer der IHK Karlsruhe, Gert Adler, lobte Maisch seine Mitarbeiter und bestätige ihr großes Engagement als wichtigstes Merkmal für den Erfolg des Unternehmens. Sowohl Oberbürgermeister Christof Florus als auch IHK-Geschäftsführer Adler bestätigten nach Unternehmensangaben den spürbaren Zusammenhalt und die besondere familiäre Atmosphäre bei Protektor als ein wertvolles Gut.

Bis heute hat sich das Familienunternehmen den Erfindergeist des Firmengründers bewahrt und entwickelt und produziert innovative Produkte am Standort Gaggenau.

In das Geschäftsjahr 2019 startete Protektor mit seinen neuen Komposit-Profilen aus Textilfasern und Kunststoff. "Unser Ziel ist es, die Arbeit unserer Kunden immer wieder zu analysieren und Produkte zu liefern, die zum einen ein großartiges Ergebnis abgeben und zum anderen dem Verarbeiter mehr Zeit für neue Projekte ermöglichen", unterstreicht Maisch.

Auch in puncto Nachhaltigkeit hat das Unternehmen laut Pressetext weiter investiert. So sorgen 1 092 Solarzellen auf einer Fläche von über 2 800 Quadratmetern dafür, dass die neuen E-Stapler klimaneutral geladen und Maschinen mit grünem Strom versorgt werden können. "Ein sehr schönes Beispiel für nachhaltige Produktion hier in unserer Region", schreibt Protektor. Beispielhaft für Energie und Materialeffizienz führt deshalb das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft das Unternehmen Protektor als eines der 100 Exzellenzbeispiele für Ressourceneffizienz in Baden-Württemberg an.

Für ihre Betriebstreue wurden folgende Jubilare geehrt:

10 Jahre: Regina Baumstark, Yahya Demirel, Kerstin Fiedler, Mirja Franke, Sascha Fuchs, Denis Hoffmann, Matthias Krieg, Vitali Novoselov, Denis Pilic, Jakov Vidovic, Ann Kathrin Walter, Andreas Zahnen.

20 Jahre: Norbert Bressel, Michael Knörr, Ralf Korthas, Damir Marsic, Johann Neumann, Martin Peter, Heiko Schoch, Manfred Striebich, Angelika Ungemach.

25 Jahre: Andreas Acri, Jürgen Dörner, Thomas Eckhardt, Rolf Thaddäus Gerstner, Markus Krieg, Dominik Schulz, Rüdiger Schwebke, Johann Sehler, Waldemar Smuda, Bernd Spissinger.

30 Jahre: Martina Appelt, Roland Drützler, Werner Janz, Christina Kunzmann, Fred Merkel, Dieter Merkel, Hans Neidhart, Uwe Schaible, Damir Zorica.

35 Jahre: Karl Großmann.

40 Jahre: Blasko Krusevac, Bärbel Kulling, Mladen Vesligaj.

45 Jahre: Bernd Seeger.