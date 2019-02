Flößerbrücke spätestens ab Freitag wieder begehbar

Baden-Baden

Kinzigbrücke gesperrt Baden-Baden (red) - Die Kinzigbrücke in der Weststadt wird heute von 9 bis 15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür ist die Umrüstung der Ampelanlage in Vorbereitung auf das neue Verkehrs- und Parkleitsystem in Baden-Baden (Symbolfoto: fk). » Weitersagen (red) - Die Kinzigbrücke in der Weststadt wird heute von 9 bis 15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür ist die Umrüstung der Ampelanlage in Vorbereitung auf das neue Verkehrs- und Parkleitsystem in Baden-Baden (Symbolfoto: fk). » - Mehr

Karlsruhe

Art Karlsruhe vor der Eröffnung Karlsruhe (cl) - Letzter Check: Auf den 20 Skulpturenplätzen und in den Kojen für die 200 One-Artist-Shows auf der Art Karlsruhe ist bis kurz vor der Eröffnung noch gearbeitet worden. In den Karlsruher Messehallen findet vom 21. bis 24. Februar die 16. Kunstmesse statt (Foto: Viering). » Weitersagen (cl) - Letzter Check: Auf den 20 Skulpturenplätzen und in den Kojen für die 200 One-Artist-Shows auf der Art Karlsruhe ist bis kurz vor der Eröffnung noch gearbeitet worden. In den Karlsruher Messehallen findet vom 21. bis 24. Februar die 16. Kunstmesse statt (Foto: Viering). » - Mehr

Baden-Baden

Besucherstrom ebbt nicht ab Baden-Baden (for) - Der Besucherstrom im Museum Frieder Burda in Baden-Baden ebbt derzeit nicht ab. Grund dafür ist das Schredderwerk "Love is in the bin" des britischen Streetart- und Aktionskünstlers Banksy, das noch bis zum 3. März im Museum zu sehen ist (Foto: Fortenbacher). » Weitersagen (for) - Der Besucherstrom im Museum Frieder Burda in Baden-Baden ebbt derzeit nicht ab. Grund dafür ist das Schredderwerk "Love is in the bin" des britischen Streetart- und Aktionskünstlers Banksy, das noch bis zum 3. März im Museum zu sehen ist (Foto: Fortenbacher). » - Mehr