Gelungener Test für die Heimfahrt

Regelrecht vorgeführt Baden-Baden (red) - Mit versteinertem Gesicht saß Arnold Manz nach dem Schlusspfiff noch einige Sekunden allein hinter der Trainerbank. Der sportliche Leiter der SG Steinbach/Kappelwindeck konnte nicht glauben, was er in den vergangenen 60 Minuten gesehen hatte (Foto: toto).

Anrufe von falschen Polizisten Baden-Baden (red) - Die Serie von Anrufen falscher Polizeibeamter in der Region reißt nicht ab. Rund 20 Fälle registrierte die Polizei am Donnerstag in Gernsbach, Rastatt, Baden-Baden und Malsch. Die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher sein (Symbolfoto: dpa).

Region braucht Wohnungen Rastatt (as) - Mittelbaden wird ein Zuwanderungsmagnet bleiben - und die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum daher eine Zukunftsaufgabe. Das hörte der Kreis-Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung jetzt in einem Bericht über die Wohnraumsituation im Landkreis (Foto: ema).

Weinkauf als Betrugsmasche Baden-Baden (red) - Betrüger haben es auf Gastronomen und Hoteliers im Raum Baden-Baden abgesehen. Sie bestellten telefonisch Weine und übermittelten falsche Kreditkartendaten. In einem Fall war der Schwindel erfolgreich. Letztlich wurde ein Kurier festgenommen (Symbolfoto: dpa)