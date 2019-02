Konzerte, Korso und Kurioses rund um das Automobil

Gaggenau

Statt Dank heftige Beleidigungen Gaggenau (red) - Der Streit eines Ehepaares ist am Dienstag in Gaggenau eskaliert. Der Mann soll dabei gegenüber seiner Frau handgreiflich geworden sein. Doch als die Polizei hinzukam, richtete sich die Wut der Frau plötzlich gegen die Beamten (Symbolfoto: dpa).

Sinzheim

Aus für die Montagstreffen Sinzheim (cri) - Zwei Tage vor den mittwochs stattfindenden Gemeinderatssitzungen in Sinzheim trafen sich seit Jahren regelmäßig je ein Vertreter der Fraktionen und Gruppierungen bei Bürgermeister Erik Ernst im Rathaus (Bild: pr/Archiv) zu einer Gesprächsrunde. Damit ist erst einmal Schluss.

Ötigheim

Gemeinsame Wasserversorgung Ötigheim (as) - Um die Wasserversorgung in beiden Gemeinden sicherzustellen und eine Ersatzwasserversorgung zu ermöglichen, gehen Ötigheim und Muggensturm neue Wege. Sie wollen für rund 5,4 Millionen Euro ein neues Wasserwerk bauen. Mit im Boot ist die Eneregio GmbH (Foto: av).