Spezialtransporter liefert wertvolle Fracht

(red) - Wie Baden Board bereits im Dezember 2018 berichtete, steht im Sommer dieses Jahres der geplante Umbau des Stoffauflaufs an. Dazu wird die Siebpartie der Kartonmaschine verlängert und um einige zusätzliche Aggregate erweitert. Unter neugierigen Blicken der Belegschaft traf dieser Tage der Spezialtransporter mit wertvoller Fracht ein.

Neu-Konzeption





des Stoffauflaufs



"Die gelieferte Headbox bildet den Anfang der neuen Nasspartie. Hier wird die Verteilung und Ausrichtung der Papierfasern gesteuert, was einen großen Einfluss auf die Qualität der Oberfläche des Kartons hat", erklärt Joachim Rall, Projektleiter bei Baden Board GmbH. "Bereits im letzten Sommer haben wir eine neue Streichtechnologie eingebaut und damit die Qualität unserer Kartonsorten deutlich verbessert", sagt Jürgen Schulz, Geschäftsführer bei Baden Board. "Für die Neu-Konzeption des Stoffauflaufs investieren wir einen siebenstelligen Betrag und setzen unsere Qualitätsoffensive in 2019 entschlossen fort", wird er in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Im Januar wurde bereits in eine Pre-Press-Technologie investiert, mit der die Baden Board GmbH ihr Dienstleistungsspektrum für ihre Kunden erweitert hat. "Besuchen Sie uns mit Ihrer Verpackungsidee - und am Ende Ihres halbtägigen Aufenthalts in unserem Betrieb nehmen Sie direkt den ersten Prototypen Ihrer Verpackung mit nach Hause. Gezeichnet - digitalisiert - und auf Originalmaterial in Auflagenqualität produziert", verspricht Jürgen Schulz etwaigen Kunden: "Das ist unser Markenversprechen."

Für das Jahr 2019 seien noch weitere Investitionen an den Standorten in Gernsbach und Weisenbach geplant, unter anderem in Automatisierungstechnologie. "Wir beabsichtigen weitere engagierte Mitarbeiter einzustellen, um mit der positiven Unternehmensentwicklung Schritt zu halten", betont Stefan Böll, ebenfalls Geschäftsführer der Baden Board GmbH.