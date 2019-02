70 weitere Kindergartenplätze

Offenburg

Angeklagter soll in Psychiatrie Offenburg (dpa) - Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einen Mediziner in Offenburg hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in der Psychiatrie gefordert. Der 27-jährige Asylbewerber habe im Wahn gehandelt, sagte der Staatsanwalt (Foto: dpa/av).

Ötigheim

Rat verabschiedet Haushalt Ötigheim (yd) - Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Haushalt für 2019 verabschiedet. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Telldorf wird demnach steigen. Es stehen aber auch große Investitionen, wie etwa der Umbau der Brüchelwaldschule zu einem Kindergarten, an (Foto: yd).