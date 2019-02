70 weitere Kindergartenplätze

Die Verwaltung schlägt dafür den stillgelegten Klassentrakt unterhalb der Hebelschule vor. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Montag die Thematik erörtern. Laut Sitzungsvorlage könnten in dem vorhandenen Gebäudekubus fünf Ganztagsbetreuungsgruppen mit 70 Plätzen geschaffen werden: drei Krippengruppen für Kinder im Alter von einem bis unter drei Jahre (jeweils zehn Plätze) und zwei Kindergartengruppen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt (jeweils 20 Plätze).

Als Personalbedarf gibt die Verwaltung 16 pädagogische Fachkräfte, eine Hauswirtschaftskraft für die Essensausgabe sowie die Vor- und Nachbereitung, Reinigungskräfte und einen Hausmeister an. Beim Essen ist eine Warmbelieferung durch einen Caterer vorgesehen. Die neue Einrichtung könnte ihren Betrieb zum Kindergartenjahr 2020/2021 aufnehmen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten belaufen sich laut einer Schätzung der Abteilung Hochbau vom 12. Februar auf 1,879 Millionen Euro. Darin enthalten sind optional Herstellungskosten für Stellplätze von 30 000 Euro. Zur Finanzierung des Projekts könne ein Förderantrag nach der Verwaltungsvorschrift Investitionen Kinderbetreuung gestellt werden. Im günstigsten Fall rechnet die Verwaltung mit Fördermitteln des Landes in Höhe von 296 000 Euro. Bei den Folgekosten geht die Stadt bei eigener Trägerschaft von jährlich fast 1,17 Millionen Euro aus. Allein für das Personal werden fast 812 000 Euro veranschlagt.

Dem stehen Erträge in Höhe von 724 000 Euro gegenüber. Somit errechnet sich für den Betrieb dieser Kindertageseinrichtung ein Nettoressourcenbedarf von etwas mehr als 445 000 Euro pro Jahr. Der Gemeinderat soll, so der Beschlussvorschlag, die Verwaltung mit der Planung und Umsetzung der Kindertageseinrichtung im Wiesenweg beauftragen.

Weitere Beratungspunkte der öffentlichen Sitzung, die am Montag, 25. Februar, um 18 Uhr im Gaggenauer Rathaus beginnt, sind Informationen zur Quartierentwicklung "Links der Murg", Zuschüsse für den Schützenverein Bad Rotenfels und das DRK Ottenau, die Neufassung der Satzung über die Benutzung des "Michelbache Gumbe", Klimatisierung des Rathauses und Erweiterung der Mensa an der Merkurschule Ottenau. Verlängert werden soll der Rahmenvertrag für Unterhaltungsarbeiten an Kanälen und Schachtbauwerken. Anfragen und die Einwohnerfragestunde beenden den öffentlichen Teil der Sitzung.