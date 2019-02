39 Tonnen schweres Teil am "Haken"

(red) - Gute Nachrichten gibt es von der Großbaustelle "Regenüberlaufbecken Haupt-/Sulzbacher Straße". Der zweite Bauabschnitt wird bis Ende März abgeschlossen, sodass anschließend mit dem dritten und letzten durchgestartet werden kann. Voraussichtlich ab dem 26. März ist die Sulzbacher Straße wieder befahrbar, informiert die Stadt Gaggenau.

Ende vergangener Woche wurde das letzte große Bauwerks-Fertigteil für die Umbaumaßnahme in der Sulzbacher Straße in die Baugrube versetzt. 39 Tonnen Betonmaterial hingen dabei am Haken des Krans, der das Absturzbauwerk in die "Unterwelt" einließ. Nun folgen Anschluss- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlauf-Bauwerken sowie die Neuverlegung der Wasserleitung in der Sulzbacher Straße. Zuvor wurde in den vergangenen Wochen der Kanal mit einem Durchmesser von 1,60 Meter zwischen Vereinigungsbauwerk und Regenüberlauf eingebaut.

Nach Abschluss der Arbeiten in der Sulzbacher Straße geht es mit dem dritten Bauabschnitt in der Hauptstraße Richtung Ottenau weiter. Die Verkehrsteilnehmer können dann wieder die Sulzbacher Straße nutzen, nicht aber von der Ebersteinstraße kommend rechts auf die Hauptstraße abbiegen. Wie die Stadt weiter mitteilt, sind für die Arbeiten am dritten Bauabschnitt in der Hauptstraße rund elf Wochen veranschlagt. Danach wird unter halbseitiger Sperrung die gesamte Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich K 3705 / K 3767 im Auftrag des Straßenbauamts erneuert. Mit der Gesamtmaßnahme wird erreicht, dass sich der Gewässerschutz durch die künftige Zwischenspeicherung des verunreinigten Abwassers verbessert.