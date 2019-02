Höhere Zuführungsrate erwirtschaftet

Bühl

Kalte Küche im "Lamm" Bühl (gero) - In der mittelbadischen Gastronomieszene geht eine Ära zu Ende: Wenn am Sonntagabend die letzten Gäste das Gasthaus "Lamm" in Kappelwindeck verlassen haben, dreht Ludwig Bechter ein letztes Mal den Schlüssel rum. Wie es weiter geht, steht noch nicht fest (Foto: jo).

Stuttgart

Bahnfahrer brauchen Geduld Stuttgart (lsw) - Bahnfahrer müssen sich in diesem Jahr auf eine Großbaustelle in Baden-Württemberg einstellen. Auf der Strecke zwischen Heidelberg und Karlsruhe etwa wird vorübergehend nur ein Gleis zur Verfügung stehen. In Spitzenzeiten gibt es 800 Baustellen gleichzeitig (Foto: dpa).

Baden-Baden

Diskussion um Parkgebühren Baden-Baden (sre) - Hitzig diskutiert wurde im gemeinderätlichen Bauausschuss über das Parkkonzept der Stadtverwaltung. Wie berichtet, geht es dabei in einem ersten Schritt vor allem um Gebührenerhöhungen. Erst später sollen Parkraum und Parkverwaltung geregelt werden (Foto: Reith).

Stuttgart

Höhere Abgaswerte, niedrigere Gehälter Stuttgart (dpa) - Die Klimabilanz der Fahrzeugflotte von Daimler hat sich 2018 deutlich verschlechtert. Dies lag vor allem daran, dass viele SUVs, Allrad-Autos und Benziner verkauft wurden. Gleichzeitig sanken die Gehälter der Vorstände. Grund ist der Gewinneinbruch (Symbolfoto: dpa).