Dorfmittelpunkt erstrahlt bald in neuer Blütenpracht

(uj) - "Seit Jahren" wünschte sich Selbachs Ortsvorsteher Michael Schiel, dass an der Gartenanlage neben dem Gasthaus "Krone" etwas passiert. Das Areal war ziemlich zugewachsen, Pflanzen und Büsche wucherten. Jetzt ist es kaum wiederzuerkennen. Garten- und Landschaftspfleger haben das alte Gestrüpp entfernt. "Die Firma Albert Kamm hat den Auftrag, das Areal zu roden", berichtet der Ortsvorsteher. Und die Mitarbeiter haben in dieser Woche ganze Arbeit geleistet. Der Wildwuchs ist verschwunden, das Gelände an beiden Seiten der Brunnenstraße eingeebnet. Neue Erde wurde verteilt.

Und jetzt ruhen erst einmal die Arbeiten. Der Grund: Dort soll in den nächsten Tagen ein Narrenbaum aufgestellt werden - passend zur Fastnachtszeit.

Die Pause wird aber nicht lange dauern, so Michael Schiel. Direkt zum Ende der närrischen Tage, am Aschermittwoch, sollen die Mitarbeiter der Fachfirma wieder anrücken und die Flächen neu bepflanzen. Der Ortsvorsteher ist zuversichtlich, dass mit dieser Aktion der Dorfmittelpunkt deutlich aufgewertet wird.

Im Zuge der Arbeiten wird es eine weitere Änderung geben. Die Ortstafel, an der unter anderem die örtlichen Vereine für Veranstaltungen und ähnliche Dinge werben können, wird künftig nicht mehr ein Schattendasein führen. Sie wird weiter in Richtung Ortsdurchfahrt (Badener Straße) versetzt. Damit die Autofahrer sehen, was in Selbach so alles geboten wird.

Die Kosten für die Neugestaltung der Flächen werden sich voraussichtlich auf mehr als 20 000 Euro belaufen.