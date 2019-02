Zeit zum Infomieren und Reinschnuppern

(ueb) - Kaum ein Platz für parkende Autos war am Samstag in den drei Stunden zu finden, an denen die Türen des Gernsbacher Albert-Schweitzer-Gymnasiums geöffnet waren. Als ungeheuer groß erwies sich das Interesse von Eltern jetziger Viertklässler auf der Suche nach weiterführenden Bildungswegen.

Schulleiter Stefan Beil begrüßte die Besucher. Nach musikalischer Einstimmung durch die Big Band der Schule (Leitung Markus Bär) leerte sich der dicht gefüllte Lichthof der Schule schnell. Die potenziellen ASGler machten, von Paten aus älteren Klassen und Pädagogen begleitet, einen Rundgang durch die Klassenräume und Labore der Schule.

Bildungsauftrag erläutert

Für die Erwachsenen fand in der Schulmensa eine Informationsveranstaltung statt. Beil und der stellvertretende Schulleiter Stefan Gutzeit informierten und erläuterten anhand von großformatigen Leinwandprojektionen, wie die Schule ihrem Bildungsauftrag gerecht wird, wie sie organisiert ist und was Schüler erwartet. Beil sprach von einer vergleichsweise kleinen Schule, deren 42 Pädagogen und sechs Referendare für 427 Schüler verantwortlich sind. Obwohl sie sich mit dem Attribut, eine Schule der kurzen Wege zu sein, schmückt, nähmen manche Gymnasiasten mitunter längere Wege auch aus weiter entfernten Orten wie Baden-Baden, Forbach, Kuppenheim, um nur einige zu nennen, in Kauf. Einen Grund dafür nannte der Schulleiter fast ganz zum Schluss. Die Genehmigung zur Eröffnung weiterer Klassen mit gewünscht maximal 30 Schülern erteile das Regierungspräsidium Karlsruhe. "Gerne würden wir mehr Schülerinnen und Schüler an unserer Schule begrüßen", waren sich sowohl Beil als auch Gutzeit einig.

Anhand von Unterrichtsplänen, Übersichten über unterrichtete Schulfächer, angebotene Fremdsprachen und Arbeitsgemeinschaften konnten sie viele Eltern von den Vorzügen des ASG überzeugen. Dass neben der kostenlosen Hausaufgabenbetreuung auch die Förderung und die Mensa eine Rolle spielte ist für eine Ganztagsschule fast selbstverständlich. Alles richtig, alles wichtig, alles gut zu überlegen, war das Credo doch einiger Eltern nach Abschluss der Informationsveranstaltung.

Die jetzigen Viertklässler und potenziellen neuen ASGler indes fanden sich in den zahlreichen Klassenräumen gut zurecht und nutzten viele der gebotenen Möglichkeiten, sie "schnupperten schon mal 'rein".

Und sie kannten sich erstaunlich gut aus, als sie nach der Anzahl der deutschen Bundesländer gefragt wurden, welcher See in Deutschland der größte sei und wie die deutsche Hauptstadt heißt. Auch über Frankreich und Großbritannien wussten sie gut Bescheid.

Wer wollte, konnte im Biologieraum knöcherne Schädel den entsprechenden Tieren zuordnen. Im Chemieraum hieß es "Schutzbrillen aufsetzen", um dann beobachten zu können, was passiert, wenn Substanz A mit der Substanz B in Berührung kommt. Nach so viel Wissensvermittlung konnten sich die Besucher auf den Schulkorridoren sogar sportlich betätigen.

Während dieses Rundgangs durch Klassen, Labore und Werkstätten waren die Kinder begeistert, erinnerten sich manche Eltern an ihre eigene Schulzeit. Und dabei staunten sie über die vielfältigen Möglichkeiten, die den Schülern am Gernsbacher Albert-Schweitzer-Gymnasium auf dem Weg zum Abitur geboten werden.