Wiesenweg: Anwohner gegen mehr Verkehr

Narrensprung zieht die Massen an Ötigheim (sb) - Knapp 70 Narrengruppen haben sich bei bestem Frühlingswetter am Narrensprung in Ötigheim beteiligt. Bewusst wurde auf Umzugswagen und laute Musik verzichtet, so Ehrenzunftmeister Peter Späth von den Etjer Mühlejockel, die den Umzug organisiert hatten (Foto: sb).

Reisigplatz sorgt für Ärger Ötigheim (yd) - In Ötigheim gibt es Ärger wegen Lärm und Dreck durch den regen Anlieferverkehr zur Sammelstelle für Gartenabfälle am Wochenende. Anwohner des Reisigplatzes haben jetzt eine Bürgerinitiative gegründet. Sie fordern eine Einschränkung der Öffnungszeiten (Foto: pr).

Polizei beendet Liebesspiel Offenburg (red) - Ein junges Pärchen hat am Mittwochabend auf einem Parkplatz Müll aus dem Auto geworfen. Deshalb rief ein Anwohner die Polizei. Die Beamten trafen die beiden hinter beschlagenen Scheiben beim Liebesspiel an - was dann beeendet war (Symbolfoto: dpa).