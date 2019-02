Sicherer und ästhetischer

Ottenau

TTF Rastatt wollen Serie fortsetzen Ottenau (ti) - Der Spvgg Ottenau stellt sich in der Tischtennis-Badenliga im Gastspiel beim Rangvierten TSV Karlsdorf wieder ein nordbadischer Hochkaräter in den Weg. Die Frauen des TTF Rastatt wollen derweil gegen St. Georgen ihre beispielhafte Siegesserie fortsetzen (Foto: fuv). » Weitersagen (ti) - Der Spvgg Ottenau stellt sich in der Tischtennis-Badenliga im Gastspiel beim Rangvierten TSV Karlsdorf wieder ein nordbadischer Hochkaräter in den Weg. Die Frauen des TTF Rastatt wollen derweil gegen St. Georgen ihre beispielhafte Siegesserie fortsetzen (Foto: fuv). » - Mehr

Stuttgart

Kretschmann tendiert zu Ausweitung Stuttgart (lsw) - Nach langem Zögern der Grünen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Zustimmung der Landesregierung zur Ausweitung sicherer Herkunftsländer in Aussicht gestellt. Die Entscheidung im Bundesrat steht am Freitag an (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Nach langem Zögern der Grünen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Zustimmung der Landesregierung zur Ausweitung sicherer Herkunftsländer in Aussicht gestellt. Die Entscheidung im Bundesrat steht am Freitag an (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe

Forschen an neuartiger Batterie Karlsruhe (ab) - Der Ausbau der Elektromobilität benötigt leistungsfähige und bezahlbare Akkus. Ein europäisches Wissenschaftsprojekt, an dem auch das KIT beteiligt ist, erforscht nun das Potenzial von Magnesiumbatterien als Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus (Foto: dpa). » Weitersagen (ab) - Der Ausbau der Elektromobilität benötigt leistungsfähige und bezahlbare Akkus. Ein europäisches Wissenschaftsprojekt, an dem auch das KIT beteiligt ist, erforscht nun das Potenzial von Magnesiumbatterien als Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus (Foto: dpa). » - Mehr

Berlin

Hauptstadt der Exilanten Berlin (gha) - Berlin hat seit jeher Fremde angezogen. Mittlerweile ist Berlin die Hauptstadt der Exilanten. Die Stadt zieht kritische Geister an, deren in ihrer Heimat Repressionen drohen. Auch Schriftstellerinnen wie Nobelpreisträgerin Herta Müller (dpa-Foto) fanden hier ein neues Zuhause. » Weitersagen (gha) - Berlin hat seit jeher Fremde angezogen. Mittlerweile ist Berlin die Hauptstadt der Exilanten. Die Stadt zieht kritische Geister an, deren in ihrer Heimat Repressionen drohen. Auch Schriftstellerinnen wie Nobelpreisträgerin Herta Müller (dpa-Foto) fanden hier ein neues Zuhause. » - Mehr