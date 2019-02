Vielleicht die Taube in der Hand

Bühl

Störche bereit für den Balzmodus Bühl (sie) - Noch stehen die prächtigen Vögel stumm in ihrem Nest auf dem Dach der alten Schule in Oberweier (Foto: bema). Aber schon bald werden sie in den Balzmodus wechseln und ihr typisches Geklapper erklingen lassen. Die Störche sind zurück - und sie sind besonders früh dran.

Forbach

Putzmunterer Narrensamen Forbach (mm) - Proppenvoll war der Hutzelpalast - ein Gewusel wie in einem Ameisenhaufen herrschte im Saal und auf der Bühne. Putzmunter der Narrensamen, kunterbunt die Kostüme - der Kinderball des Karnevalvereins Talhutzel ließ einmal mehr keine Wünsche offen (Foto: Haller-Reif).

Baden-Baden

Neues Leben für Schwarzwalduhren Baden-Baden (gib) - Eine besondere Leidenschaft von Norbert Neugebauer gilt historischen Schwarzwälder Uhren, die er dank aufwendiger Restaurierung in altem Glanz erstehen lässt. Bis Ende Februar sind mehr als 50 seiner Uhren im Waldhotel "Forellenhof" ausgestellt (Foto: Brüning).

Lotte

KSC: Nullnummer ohne Folgen Lotte (red) - Der Karlsruher SC hat es verpasst, in der dritten Liga wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Badener kamen bei den Sportfreunden Lotte lediglich zu einem 0:0, bleiben aber auf dem zweiten Rang, da die Verfolger Halle und Wehen Wiesbaden verloren (Foto: GES).