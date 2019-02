Vielleicht die Taube in der Hand

Bühl



Störche bereit für den Balzmodus Bühl (sie) - Noch stehen die prächtigen Vögel stumm in ihrem Nest auf dem Dach der alten Schule in Oberweier (Foto: bema). Aber schon bald werden sie in den Balzmodus wechseln und ihr typisches Geklapper erklingen lassen. Die Störche sind zurück - und sie sind besonders früh dran. » Weitersagen (sie) - Noch stehen die prächtigen Vögel stumm in ihrem Nest auf dem Dach der alten Schule in Oberweier (Foto: bema). Aber schon bald werden sie in den Balzmodus wechseln und ihr typisches Geklapper erklingen lassen. Die Störche sind zurück - und sie sind besonders früh dran. » - Mehr