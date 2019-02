Neuer Chef der Eigenheim-Besitzer Gaggenau/Rastatt (tom) - Andreas Werth aus Bad Rotenfels (Foto: Senger) ist neuer Vorsitzender des Bezirks Rastatt im Verband Wohneigentum. Der 49-Jährige wurde zum Nachfolger von Hans-Jürgen Klenk (64) aus Rastatt gewäh

(tom) - Andreas Werth aus Bad Rotenfels ist neuer Vorsitzender des Bezirks Rastatt im Verband Wohneigentum. Der 49-Jährige wurde zum Nachfolger von Hans-Jürgen Klenk (64) aus Rastatt gewählt. Dieser hatte das Amt seit 2004 inne und trat aus Altersgründen nicht mehr an. Er bleibt aber Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Rheinau-West sowie Kassierer der Gesamtbürgervereine und Siedlergemeinschaften in Rastatt und ebenfalls im Stadtmarketing-Ausschuss als sachkundiger Bürger.

Der neue Bezirksvorsitzende Andreas Werth arbeitet in Gaggenau als Rechtsanwalt und gilt als Fachmann unter anderem in Immobilienfragen.

Der Verband Wohneigentum sieht sich als Interessensvertretung der Inhaber von selbstgenutzten Häusern und Wohnungen. Im Landkreis ist er mit örtlichen Gemeinschaften in Rastatt und Gaggenau präsent und zählt knapp 730 Mitglieder. Größte Ortsgruppe derzeit ist die Gemeinschaft Rastatt- Münchfeld (knapp 280 Mitglieder). Vertreten ist man unter anderem auch in Rastatt-Rheinau-West (60 Mitglieder) sowie in Ottenau (gut 170), Gaggenau-Kernstadt (111) und Bad Rotenfels (rund 80 Mitglieder).

Der neue Vorsitzende war zuletzt Schriftführer im Bezirksverband sowie bis 2018 stellvertretender Gemeinschaftsleiter in Bad Rotenfels.

Die Ziele und die Arbeit des Verbands Wohneigentum stärker im öffentlichen Bewusstsein verankern, nennt Andreas Werth als eines der dringlichsten Ziele. So gelte es beispielsweise, die Beratungs- und Serviceleistungen herauszustellen.