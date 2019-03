"Gell, mir hen′ e scheene Schtadt"

Muggensturm



2 500 Aktive bei großem Umzug Muggensturm (ser) - Ein Erfolg war der große Umzug zum 30-jährigen Bestehen der Narrenclubs "Alte Groß" in Muggensturm. 2 500 aktive Narren zogen durch die Straßen, die von rund 9 000 Schaulustigen gesäumt waren. Am Rande des Zugs hatte indes auch die Polizei viel zu tun (Foto: ser).