Wichtige Säule des Gemeindelebens

Berlin

Schach-Showdown in Berlin Berlin (red) - Für die Denksportler der Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden steht in Berlin der vorläufige Höhepunkt der Bundesligasaison an: Bei der zentralen Veranstaltung in de Hauptstadt wird bei den Frauen am Sonntag der deutsche Meistertitel vergeben (Foto: AFP).

Riegel

Künstlerdynastie Bill in Riegel Riegel (red) - Die Kunsthalle Messmer in Riegel führt in ihrer neuen Ausstellung "bill bill bill" die von Max Bill begründete Künstlerdynastie zusammen. Bis hin zu seinem Enkel hat sich das konkret-konstruktive Gen fortgesetzt. Die Schau läuft bis 16. Juni (Foto: 2019, VG-Bild-Kunst).

Baden-Baden

Interesse an der Industrie stärken Baden-Baden (red) - Deutschland ist ein Land mit blühender Industrie. Viel zu wenig Beachtung bekommt diese Tatsache im Schullalltag. Nur wenige Schüler interessieren sich für entsprechende Berufe. Die Autoren appellieren an Schulen, dies in Zukunft zu ändern (Foto: dpa).