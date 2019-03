Erfolgreiche Premiere

Schon länger hatte man sich in der Firma überlegt, eine eigene Aktion zu starten, da sich viele Glatfelter-Mitarbeiter immer wieder bei den Blutspende-Terminen in Gernsbach getroffen haben, informiert das Unternehmen. Daher stellte man sich die Frage, wieso man dies nicht direkt in der Firma machen könnte. Gesagt, getan. Und der Erfolg gibt dieser Aktion recht: 73 Mitarbeiter meldeten sich, um sich als Erst- oder Wiederholungsspender in den Dienst am Nächsten zu stellen. Sowohl Schicht-Mitarbeiter, Handwerker und Mitarbeiter der Verwaltung nahmen die Möglichkeit zur Blutspende wahr.

Vorab wurde im Betrieb über Aushänge und E-Mails informiert, wann die Aktion stattfinden soll sowie vor allem gezielt Erstspender geworben. Auf dem ausgehängten Plakat wurde zudem darüber informiert, für wen und für welche Zwecke eine Blutspende verwendet wird. Besonders erfreulich sei es für den Blutspendedienst, dass die Firma Glatfelter die Aktion in den Fastnachtswochen startete, da in diesem Zeitraum viele Hallen belegt sind und es daher nur zu wenigen Terminen im Landkreis kommt.

Unter den 73 Spendern befanden sich 31 Erstspender, was ein großer Erfolg sei. So wurde das Ziel, auf die Blutspende als lebensrettende Maßnahme aufmerksam zu machen, erreicht. In der Reihe der Erstspender fand sich unter anderen der 20-Jährige Auszubildende Martin Gukenheimer. Für ihn sei es besonders wichtig gewesen, erstmals Blut zu spenden, da er darauf hoffe, dass auch für ihn genügend Blut zur Verfügung steht, falls er selbst mal eine Transfusion benötigt. Auch Timo Zimmer spendete zum ersten Mal und meinte: "Ich finde es toll, dass die Firma so eine Aktion startet. Daher war für mich klar, dass ich dabei sein möchte."

Zum Team vom Blutspendedienst gehören zwei Ärzte sowie fünf medizinische Kräfte, die von drei Helfern des DRK-Ortsvereins Gernsbach unterstützt werden. Schließlich ist der Ablauf der Blutspende in der Kantine der Firma, die extra für den Termin mit fünf Spendeliegen ausgestattet wurde, gleich wie bei den Regelterminen: Zuerst wird ein Fragebogen zur Selbstauskunft ausgefüllt, danach wird der HB-Wert (Hämoglobin-Wert) bestimmt sowie eine ärztliche Untersuchung durchgeführt. Erst dann darf gespendet werden. Nach der Abgabe von circa 500 Millilitern Blut und einer rund zehnminütigen Ruhephase stand ein warmes Essen für die Spender bereit.

Die Mitarbeiter der Firma Glatfelter Gernsbach sind mit ihrer Blutspende Teil einer Gemeinschaft von zahlreichen Freiwilligen, werden doch täglich in Deutschland 15 000 Blutspenden zur Behandlung der Patienten in deutschen Kliniken benötigt.

"Die Resonanz hat auf jeden Fall den Aufwand gelohnt", versicherte Sebastian Schoch vom werksärztlichen Dienst der Firma Glatfelter, der die Aktion zusammen mit seinem Kollegen Andreas Hahn tatkräftig unterstützte.

Auch Wolfgang Wetzel sowie Frank Oertel, Personalleiter des Standorts, sprachen angesichts des hohen Anteils von Erstspendern beim Termin von einer "sehr gelungenen Aktion".