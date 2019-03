Viele Teilnehmer aus nah und fern

Bühl



Dujmovits zurück von der Antarktis Bühl (jo) - Fünf Wochen verbrachte das Profibergsteigerpaar Ralf Dujmovits und Nancy Hansen in der Antarktis. "Wir haben ein paar fantastische Skitouren gemacht, aber bergsteigerisch ging nicht viel", berichtet Dujmovits. Schuld war ein Schaden an einem Segelmotorschiff (Foto: duj). » Weitersagen (jo) - Fünf Wochen verbrachte das Profibergsteigerpaar Ralf Dujmovits und Nancy Hansen in der Antarktis. "Wir haben ein paar fantastische Skitouren gemacht, aber bergsteigerisch ging nicht viel", berichtet Dujmovits. Schuld war ein Schaden an einem Segelmotorschiff (Foto: duj). » - Mehr