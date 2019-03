Ein närrisches Glanzlicht

Gaggenau



Rekordbesuch bei "Schluss mit ..." Gaggenau (red) - Bei der zwölften Auflage der Konzertreihe "Schluss mit ..." (Foto: Senger) standen Kostbarkeiten von Schubert im Mittelpunkt eines Abends, der wieder gut und Gutes tat. Mit 624 Besuchern kamen auch so viele Zuhörer wie noch nie in die Gaggenauer Jahnhalle.