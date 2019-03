Der Dorfladen bietet neben jungem Gemüse auch einige Dessous

(hap) - Mehr als 20 Personen der Bürgerinitiative Sauberes Trinkwasser für Kuppenheim haben sich in Ingolstadt über die Sanierung einer mit PFC verseuchten Fläche informiert. Das Landratsamt ist skeptisch, ob die Methode auf Mittelbaden übertragbar ist (Foto: hap). » - Mehr

(mm) - "Wir sind alle gut drauf" lautete das Motto der Frauenfastnacht der Katholischen Frauengemeinschaft in Weisenbach. Die närrischen Damen boten ein mehrstündiges, abwechslungsreiches, fetziges Programm im bunt geschmückten Gemeindehaus (Foto: Götz). » - Mehr

(ahu) - Der Gesangverein "Fremersberg 1869" (Foto: GV), der 70 Aktive zählt, feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen mit dem Männerchor, dem Frauenchor "Ladies First" und dem Kinderchor "Fremersberg-Flöhe". Das Jubiläumskonzert findet am 16. März statt. » - Mehr

