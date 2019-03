Baum fällt knapp an Wohnhaus vorbei

Stuttgart

Stuttgart

Sturmtief zieht durchs Land Stuttgart (lsw) - Sturmböen haben am Montag vielerorts in Baden-Württemberg den Verkehr behindert. In mehreren Landkreisen stürzten Bäume auf Straßen und beschädigten Autos. In Bühl wurde der traditionelle Närrische Markt abgesagt. Es wird zudem davon abgeraten, im Wald spazieren zu gehen (Foto: dpa).

Karlsruhe

Bahnverkehr im Albtal lahmgelegt Karlsruhe (red) - Der Bahnverkehr auf der Stadtbahnlinie S1 zwischen Busenbach (Waldbronn) und Bad Herrenalb bleibt voraussichtlich bis Dienstagmittag unterbrochen. Ein Baum war am Montagmorgen bei Marxzell auf die Fahrleitung gestürzt (Symbolfoto: Deck).

Baden-Baden

Baum fällt auf Oberleitung Baden-Baden (red) - In Haueneberstein ist Sonntagnachmittag in Höhe des Rückhaltebeckens ein Baum in die Oberleitungen von Telefon und Stromversorgung gefallen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sägten von der Drehleiter aus den Baum ab und befreiten die Leitungen (Symbolfoto: dpa).

Gernsbach

Verhältnis von Kunst und Natur Gernsbach (red) - Eine öffentliche Führung am Kunstweg am Reichenbach findet heute um 11.30 Uhr statt. Die Führung mit Erläuterungen zu den mehr als 40 Kunstwerken am Wegesrand übernimmt Brigitta Hausdorf vom Beirat des Kunstwegs am Reichenbach (Foto: Kunstwegverein).