Der Dorfladen bietet neben jungem Gemüse auch einige Dessous

(vgk) - "Wir hoffen, dass es hält", erklärte eine Brunnberghexe. Ein Wunsch, der erhört werden sollte. Bis auf ein paar Tropfen blieb es weitgehend trocken. Alle waren sie gekommen, nicht eine Formation fehlte. Im Gegenteil, eine Fastnachtsgruppe kam noch hinzu und ließ den Rosenmontagsumzug in Reichental auf 19 Gruppen anwachsen.

Das bunte Narrentreiben rief vor mehr als 50 Jahren der Musikverein "Orgelfels" ins Leben. War der Umzug zunächst eine rein Reichentäler Angelegenheit, mauserte sich dieser zu einem Ereignis mit der Teilnahme von Fastnachtsgruppen aus der gesamten Region. Die weiteste Anreise hatten dieses Mal die Hexen von der Narrenzunft Neubulach. Die zahlenmäßig größte Formation schickte der FC Auerhahn durchs Dorf. Sie waren in Sachen Dorfladen unterwegs und offerierten neben Obst und jungem Gemüse auch einige Dessous.

Es herrschte fröhliches Gewusel, unermüdlich erschallten "Helau" und "Narri und Narro". An der Spitze des Zuges lief das Gernsbacher Prinzenpaar Kim I. und Jan I., gefolgt von den Brunnberghexen. Der TV Waldeslust präsentierte sich ganz in Gelb - als selbstzustellende Postpakete. Mit dabei auch Holzmaskengruppen. Für alle ging es im Rhythmus der Musik unter anderem von "Gugg!...ä Musik us Richedal" und dem Musikverein durchs Dorf. Anschließend folgte das Narrentreiben in der Festhalle.