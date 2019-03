Baum fällt knapp an Wohnhaus vorbei

Stuttgart



Sturmtief zieht durchs Land Stuttgart (lsw) - Sturmböen haben am Montag vielerorts in Baden-Württemberg den Verkehr behindert. In mehreren Landkreisen stürzten Bäume auf Straßen und beschädigten Autos. In Bühl wurde der traditionelle Närrische Markt abgesagt. Es wird zudem davon abgeraten, im Wald spazieren zu gehen (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Sturmböen haben am Montag vielerorts in Baden-Württemberg den Verkehr behindert. In mehreren Landkreisen stürzten Bäume auf Straßen und beschädigten Autos. In Bühl wurde der traditionelle Närrische Markt abgesagt. Es wird zudem davon abgeraten, im Wald spazieren zu gehen (Foto: dpa). » - Mehr