Schmackhafter als ein "Schwabenschorle"

Essen

DM-Titel für Vicente Jimenez Essen (red) - Er hat schon so viel hinter sich, aber manchmal wartet der süße Lohn: Der 57-jährige Vicente Jimenez hat gegen Thomas Wagenaar (Düsseldorf) einen vierstündigen Tennis-Krimi gewonnen und krönte sich in Essen zum deutschen Hallenmeister der Männer 55 (Foto: pr).

Berlin

Neuer Fernbus-Anbieter startet Berlin (dpa) - Fernbuskunden in Deutschland erhalten mehr Auswahl. Das Unternehmen Blablabus will im Frühjahr die ersten deutschen Städte anfahren. Mit roten Bussen will der Ableger der Mitfahrzentrale Blablacar den deutschen Branchenprimus Flixbus angreifen (Foto: dpa).

Baden-Baden

Treppen als Hindernisse Baden-Baden (cru) - Der Arbeitskreis "Barrierefreies Baden-Baden" war nun nach vielen vorherigen Stationen in Lichtental unterwegs. Den Teilnehmern um die Behindertenbeauftragte Beate Wirth fielen unter anderem Treppen als Hindernisse in Rathaus und Schule auf (Foto: Rüggeberg).

Baden-Baden

Bald neuer Fahrradverleiher Baden-Baden (sre) - Demnächst bekommt die Kurstadt ein neues Fahrradverleihsystem. Auf "Call a bike" folgt "Nextbike". Der Anbieter ist auch in Karlsruhe im Einsatz. Ziel ist, im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) ein einheitliches System zu schaffen (Archivfoto: hol).