Gutachten soll Licht ins Dunkel bringen

Bietigheim

Ringen um die Schulen Bietigheim (as) - Bietigheim ringt um den Fortbestand der Gemeinschaftsschule, der die Schüler wegbrechen, und um eine Lösung für die Grundschule. In dem nicht mehr sanierbaren Gebäude wächst der Platzbedarf. Der Rat hat die Entscheidung vertagt. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

Offenburg

Angeklagter soll in Psychiatrie Offenburg (dpa) - Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einen Mediziner in Offenburg hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in der Psychiatrie gefordert. Der 27-jährige Asylbewerber habe im Wahn gehandelt, sagte der Staatsanwalt (Foto: dpa/av).

Hamburg

Alte Windräder im Dauerbetrieb Hamburg (dpa) - Für mehrere tausend Windräder steht der weitere Betrieb auf der Kippe. Sie stammen aus der Pionierzeit der Windenergie und wurden in den Jahren ab 2000 errichtet. Doch wegen des gestiegenen Strompreises könnte sich ein weiterer Betrieb lohnen (Foto: dpa).