Farbenfroh und fröhlich im Dauerregen unterwegs

Das rund 800-köpfige Meer an bunt kostümierter Narren, zeigte sich reichlich unbeeindruckt vom Dauerregen und tänzelte unverdrossen die Umzugsstrecke entlang, um dem versammelten Publikum noch mal kräftige "Narri-Narro", "Helau" oder "Ahoi", den Schlachtruf des Ottenauer Carnevalclubs, zuzurufen. Das Narrenspektakel führten Karnevalisten an, die den Ortsnamen in riesengroßen Lettern vor sich hertrugen. Es litt sichtbar unter den Regenmassen. Nicht annähernd so viele Zuschauer wie im letzten Jahr säumten die Straßen.

Angeführt wird der närrische Lindwurm traditionell von den Kuppelstein-Hexen und dem Musikverein "Harmonie" Ottenau. Unmittelbar dahinter reihten sich die "Sektperlen" ein. Eine Gruppe, die seit elf Jahren das Umzugsgeschehen mitbestimmt und entsprechend feiern kann. Auf den Weg machten sich ebenso freundlich dreinblickende Hexen, finster anzuschauende Gnome und Teufel sowie Prinzessinnen, Prinzen oder Clowns. Der Narrennachwuchs wurde in gut geschützten Kinderwagen kutschiert. In den fallenden Regen mischten sich Papierschnitzel, Konfetti und Süßes, so wurde es ein buntes Bild auf nassem, grauem Asphalt.

Bereichert wird die bunte Mischung aus Holzmaskengruppen und Prunkwagen durch zahlreiche private Gruppierungen, Guggenmusiker und Fanfarenzüge. Die Narrenparade moderierten Silvia Liebich und Timo Haungs sowie Markus Mack. Im Anschluss "steppte der Bär" unter anderem in der Merkurhalle.