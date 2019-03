Schmackhafter als ein "Schwabenschorle"

Stuttgart

Mitten in den Markenkern Stuttgart (bjhw) - Mit der juristischen Begründung des Innenministeriums, kein Volksbegehren gegen die Abschaffung von Kita-Gebühren zuzulassen, wird nicht nur die SPD ausgebremst. Die Entscheidung trifft auch den grünen Markenkern - die "Politik des Gehörtwerdens" (Foto: dpa).

Bühl

Vortrag am Tag des Tibetaufstands Bühl (jo) - Kaum ein Europäer kam dem Dalai Lama so nahe wie der Schweizer Fotograf Manuel Bauer. Am 10. März jährt sich zum 60. Mal der Tibetaufstand. Am selben Tag zeigt Bauer seinen Vortrag "Mit dem Dalai Lama durch den Himalaya" im Bürgerhaus Neuer Markt (Foto: Bauer).

Essen

DM-Titel für Vicente Jimenez Essen (red) - Er hat schon so viel hinter sich, aber manchmal wartet der süße Lohn: Der 57-jährige Vicente Jimenez hat gegen Thomas Wagenaar (Düsseldorf) einen vierstündigen Tennis-Krimi gewonnen und krönte sich in Essen zum deutschen Hallenmeister der Männer 55 (Foto: pr).

Berlin

Neuer Fernbus-Anbieter startet Berlin (dpa) - Fernbuskunden in Deutschland erhalten mehr Auswahl. Das Unternehmen Blablabus will im Frühjahr die ersten deutschen Städte anfahren. Mit roten Bussen will der Ableger der Mitfahrzentrale Blablacar den deutschen Branchenprimus Flixbus angreifen (Foto: dpa).