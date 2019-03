"Überwiegend

Offenburg



Friedliches Fastnachtstreiben Offenburg (red) - Zum Abschluss der Fastnachtszeit hat die Polizei am Dienstag eine positive Bilanz gezogen. Im Bereich des Präsidiums Offenburg war es bis am Nachmittag zu keinen außergewöhnlichen Vorkommnissen gekommen, wie eine Abfrage in den Revieren ergab (Symbolfoto: dpa).