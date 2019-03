Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer von Diebesgut

(cl) - Großer Empfang in Namibia: Die Delegationsreise Baden-Württembergs zur Rückgabe der Witbooi-Bibel und der Peitsche ist erfreulich verlaufen und war Startschuss für weitere gemeinsame Projekte. Ministerin Theresia Bauer : "Alles steht auf Anfang" (Foto: Shawn van Eeden). » - Mehr

Elchesheim