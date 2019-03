Wer zahlt den Schaden?

Der Baum stand auf dem Gehweg, also auf städtischer Fläche. Die Stadtverwaltung weist aber eine Schuld an dem Unglück zurück: "Alle städtischen Bäume werden regelmäßig kontrolliert und begutachtet. Sowohl im Rahmen dieser Kontrollen als auch bei der heutigen Sichtung vor Ort konnten äußerlich keine Merkmale einer Schädigung festgestellt werden", hieß es am Mittwoch auf eine entsprechende BT-Anfrage.

Die Angelegenheit sei aber zur Regulierung der Versicherung der Stadt gemeldet worden: "Diese entscheidet über das weitere Vorgehen."

Es ist üblich, dass bei Sturm die Wohngebäudeversicherung des Geschädigten den Schaden begleicht. Falls die Stadt in Haftung genommen werden sollte - sie ist verkehrssicherungspflichtig - würde die städtische Haftpflichtversicherung eingeschaltet.

Auf die Frage nach Zeitpunkt des letzten Kontrolltermins, bei dem der Baum überprüft wurde, teilt die Stadt mit: "Hierzu können wir aktuell aufgrund des laufenden Verfahrens keine Auskunft geben."

Im Rathaus schätzt man das Alter der Robinia pseudoacacia (Robinie oder Schein-Akazie) auf etwa 60 Jahre. Robinien galten lange Zeit als "Straßenbaum", weil sie Trockenheit, Streusalz und Luftbelastung relativ gut vertragen.

"Kein Vergleich



zu 2015"



Das Rathaus betont, der jetzige Vorfall sei nicht vergleichbar mit einem Unglück 2015 in der Konrad-Adenauer-Straße: In Ottenau sei der Baum unmittelbar während einer Sturmbö gefallen. In der Konrad-Adenauer-Straße hingegen habe die Eiche einen Sturm überstanden und sei erst zwei Wochen später auf ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestürzt. "Eine Haftung/Verletzung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt war hier nicht gegeben." Die private Wohngebäudeversicherung des Geschädigten übernahm den Schaden nicht.