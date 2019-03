Auf Schadenszauber stand Todesstrafe durch Feuer

Die handschriftlich verfassten Protokolle verzeichnen, jeweils mit Datumsanga be, Ereignisse, mit denen der badische Hofrat befasst war. Dieses Gremium aus hohen Beamten kümmerte sich in der Markgrafschaft in erster Linie um Justizangelegenheiten. Unter dem Datum des 20. Juli 1642 lesen wir im Hofratsprotokoll, dass an den badischen Vogt zu Gernsbach der Befehl erging, er solle eine gewisse Catharina Weinmann "auf mitbelieben gräfl. Ebersteinischen theilß nach gehaltenem malefiz (Strafprozess) und vermög Carolinischer halsgerichts Ordnung außgesprochenem Urtheil lassen enthaubten und den Cörper verbrennen". Eine gewisse Eva Kast sollte er "auf mitbelieben Gronßfeldischen theilß in dem spittal lassen enthaubten und den cörper öffentlich verbrennen".

Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges war den Ebersteinern ihr Besitz im Murgtal außer Gernsbach, Scheuern und Staufenberg weggenommen und an die Grafen von Gronsfeld und Freiherrn von Wolkenstein gegeben worden. Markgraf Wilhelm von Baden-Baden regierte daher Gernsbach, Scheuern und Staufenberg gemeinsam mit dem Ebersteiner, die Dörfer im Murgtal dagegen mit Gronsfeld und Wolkenstein. Für Todesurteile brauchte der badische Markgraf die Zustimmung der Mitregenten. Da im Fall von Eva Kast die Zustimmung von Gronsfeld nötig war, stammte sie sicher aus einem der Dörfer im Murgtal. Das 1511 erbaute Spital, wo sie enthauptet werden sollte, befand sich auf der rechten Murgseite oberhalb der Gernsbacher Stadtbrücke. Für den Vollzug der Hinrichtungen war der Henker von Baden-Baden zuständig, der für seine Dienste jährlich von der Stadt Gernsbach seinen Lohn als "Nachrichter" erhielt.

Catharina war "vermög Carolinischer halsgerichts Ordnung" verurteilt worden. Die "Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V." (Constitutio Criminalis Carolina, abgekürzt CCC) von 1532 war ein für seine Zeit äußerst fortschrittliches Gesetzeswerk, das im deutschen Reich sehr lange Geltung hatte. Es beschränkte die Folter, sah aber Zauberei ganz im Verständnis der Zeitgenossen als Verbrechenstatbestand vor. Auf die Verletzung oder Tötung von Mensch und Vieh durch Zauberei und magische Praktiken (Schadenszauber) stand die Todesstrafe durch Feuer.

Der Pakt mit dem Teufel war als Straftatbestand dagegen nicht vorgesehen. Teufelspakt und Teilnahme am Hexensabbat sind erst in der badischen Landesgesetzgebung von 1588 zu finden. Die Vorstellung von Hexen, die auf Besen oder Tieren zu den Treffen der Hexensekte flogen, bildete sich im Lauf des 15. und 16. Jahrhunderts heraus. Dabei floss der seit dem Altertum vorhandene Glaube an Zauberei und Magie mit dem Bild der seit dem 13. Jahrhundert verstärkt auftretenden und in geheimen Sekten organisierten Ketzer zu einem erweiterten und neuartigen Hexenbegriff zusammen.

Im Fall der Catharina Weinmann wird ausdrücklich erwähnt, dass sie in einem Strafprozess nach der Peinlichen Halsgerichtsordnung verurteilt worden war. Ein Urteil war aber nur aufgrund eines Geständnisses möglich, das vor Zeugen ohne Zwang bestätigt werden musste. In einer Zeit ohne Fingerabdrücke und DNA-Spuren als Beweise war das Geständnis wichtigste Voraussetzung für die Verurteilung (Fortsetzung folgt).