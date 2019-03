Großes Jugendturnier im Blick Gaggenau (red) - Die in Gaggenau ansässige Werbeagentur Kraftjungs GmbH leitet und gestaltet den neuen Marketing-Auftritt des VFB Gaggenau. Dies geht aus einem Werbetext hervor, den das Unternehmen gestern verschickt hat. Sichtbares Zeichen des Engagements ist der "1. Internationale Kraftjungs Cup" am 13. und 14. Juli im Traischbachstadion.



An dem U 11-Jugendfußballturnier nehmen unter anderem teil: TSG Hoffenheim, SC Freiburg, FC Burnley (England), SF Siegen, Karlsruher SC, 1. FC Schweinfurt, Offenburger FV, SSV Reutlingen, SG Sonnenhof Großaspach, SV Waldhof Mannheim, FC Astoria Walldorf, Berliner AK, Wormatia Worms, VFB Gaggenau, Galaxy Timisoara (Rumänien) und der renommierte türkische Spitzenklub Fenerbahce Istanbul. Der VFB Gaggenau wird einen Teil der Turniereinnahmen an den ebenfalls in Gaggenau ansässigen Verein Kindgenau spenden. Initiator Siegmar Tittjung ist Geschäftsführer der namensgebenden Werbeagentur. "Highlight" für



den Nachwuchs



Ziel sei es, dem Turnier von Jahr zu Jahr mehr überregionale Anziehungskraft zu verleihen und es "als eines der Turnier-Highlights für den Fußball-Nachwuchs in Deutschland zu etablieren." Für 2020 gebe es bereits Zusagen von Borussia Dortmund, FC St. Pauli und 1860 München, da das Turnier dann außerhalb der Ferienzeit stattfinden werde. Darüber hinaus wolle man "die nächsten Jahre den Verein, das Image und den Neuanfang unterstützen und auch begleiten". Siegmar Tittjung fungiert laut eigenem Bekunden seit 2018 als Torwarttrainer beim VFB Gaggenau; sein Sohn Noah trainiert in der E Jugend.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Wasseralarm in Altrheinhalle Rastatt (ema) - Die Stadtverwaltung Rastatt hat das nächste Problem mit einer Sporthalle. In der Altrheinhalle Plittersdorf ist erneut Wasser durchs Dach eingedrungen. Zuletzt gab es Wasseralarm in Niederbühl und in der Sporthalle der August-Renner-Realschule (Foto: mak). » Weitersagen (ema) - Die Stadtverwaltung Rastatt hat das nächste Problem mit einer Sporthalle. In der Altrheinhalle Plittersdorf ist erneut Wasser durchs Dach eingedrungen. Zuletzt gab es Wasseralarm in Niederbühl und in der Sporthalle der August-Renner-Realschule (Foto: mak). » - Mehr Gaggenau

Kabinenbereich übergeben Gaggenau (hap) - Er wird bereits seit einem Vierteljahr benutzt - jetzt wurde der komplett sanierte Kabinenbereich der beiden Fußballvereine VFB Gaggenau 2001 und Türkiyemspor in der Traischbachhalle offiziell übergeben. Die Kosten betrugen rund 720 000 Euro (Foto: Hegmann). » Weitersagen (hap) - Er wird bereits seit einem Vierteljahr benutzt - jetzt wurde der komplett sanierte Kabinenbereich der beiden Fußballvereine VFB Gaggenau 2001 und Türkiyemspor in der Traischbachhalle offiziell übergeben. Die Kosten betrugen rund 720 000 Euro (Foto: Hegmann). » - Mehr