Experte präsentiert Feuerwehrbedarfsplan

Sasbachwalden

Vom Märchen zum Horrorfilm? Sasbachwalden (rap) - die vergangenen zwei Spielzeiten der Fußballer des SV Sasbachwalden (Foto: toto) glichen einem Märchen: Von der Kreisliga B marschierte das Team von Christian Schweiger in die Bezirksliga durch. Diese Saison hingegen kommt für den SVS eher wie ein Horrorfilm daher.

Stuttgart

Mitten in den Markenkern Stuttgart (bjhw) - Mit der juristischen Begründung des Innenministeriums, kein Volksbegehren gegen die Abschaffung von Kita-Gebühren zuzulassen, wird nicht nur die SPD ausgebremst. Die Entscheidung trifft auch den grünen Markenkern - die "Politik des Gehörtwerdens" (Foto: dpa).

Bühl

Vortrag am Tag des Tibetaufstands Bühl (jo) - Kaum ein Europäer kam dem Dalai Lama so nahe wie der Schweizer Fotograf Manuel Bauer. Am 10. März jährt sich zum 60. Mal der Tibetaufstand. Am selben Tag zeigt Bauer seinen Vortrag "Mit dem Dalai Lama durch den Himalaya" im Bürgerhaus Neuer Markt (Foto: Bauer).

Essen

DM-Titel für Vicente Jimenez Essen (red) - Er hat schon so viel hinter sich, aber manchmal wartet der süße Lohn: Der 57-jährige Vicente Jimenez hat gegen Thomas Wagenaar (Düsseldorf) einen vierstündigen Tennis-Krimi gewonnen und krönte sich in Essen zum deutschen Hallenmeister der Männer 55 (Foto: pr).