Goethe-Gymnasium: Bewerberin zieht zurück

Jugend engagiert sich Rastatt (red) - Viele Leute wissen nicht, dass sich auch Jugendliche an der Politik beteiligen. Dies geschieht in Rastatt zum Beispiel über die Jugenddelegation. Seit der Gründung 2017 engagiert sich die Jugenddelegation dafür, das Leben der Jugendlichen in Rastatt zu verbessern (Foto: pr).

LWG stellt sich vor Rastatt (red) - Jüngst gab es die Gelegenheit, am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt eine Schulführung zu erleben. Eingeladen waren alle Viertklässler und ihre Familien aus Rastatt und Umgebung, die sich für das Gymnasium als weiterführende Schule interessieren (Foto: pr).

Volksschauspiele rüsten sich Ötigheim (red) - Bald ist es wieder soweit und die Saison der Volksschauspiele Ötigheim startet. Die Aufführungen sind jedes Jahr ein Ereignis, denn es werden viele bekannte Stücke mit Tanz, Gesang und Schauspiel auf einer historischen Bühne, die bereits seit 1906 existiert, gespielt (Foto: pr).